На ремонт канала имени Москвы после прорыва в Тушинском ушло больше 200 млн руб.

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Участок канала имени Москвы над Тушинским тоннелем, где в январе произошла авария, вновь планируется открыть для навигации 10 июня, сообщил руководитель учреждения Герман Елянюшкин.

Восстановительные работы находятся в завершающей стадии. 3 июня начнется заполнение канала водой, и, если оно пройдет по графику, движение по нему откроется спустя неделю.

Несмотря на то, что в норме уровень воды на этом участке канала должен составлять 7,3 метра, "в целях 300-процентной безопасности" для начала его заполнят на 4,5 метра. В межнавигационный период его еще раз обследуют и только после этого заполнят до проектной отметки.

На восстановление поврежденного участка было потрачено 211 млн рублей. При этом ранее сообщалось, что на это может потребоваться до 500 млн рублей.

10 января 2019 года в результате размыва дамбы канала над Тушинским тоннелем разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы. В итоге из нее было вымыто около 3 тысяч куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов.

На поврежденный участок канала приходится 2,6% от всего объема судопропуска Центральной России. За 2018 году здесь прошло 2,9 тысяч судов. Водная магистраль над Волоколамским шоссе используется, в основном, грузовым флотом, который идет транзитом через Москву с юга на север и наоборот. На этом участке транспортируется около 2 млн тонн грузов в год.