В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном Серпухове разбился легкомоторный самолет, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе в областном главке МЧС.

Как рассказали в пресс-службе, он упал в реку Оку рядом с деревней Подмоклово. По данным ведомства, при падении самолет зацепился за ЛЭП.

В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, на его борту находились пилот и пассажир, оба погибли.

На место крушения самолета отправились экстренные службы, добавили в ведомстве.