Уголовное дело возбуждено после крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета в реку Оку в Серпуховском районе Московской области, сообщила представитель ведомства Елена Марковская.

Она уточнила, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, легкомоторный самолёт-амфибия вылетел из аэродрома "Новинки". Около 13:00 он задел линии электропередач и упал в реку.

Как ранее "Интерфаксу" сообщили в МЧС, на борту самолета находились пилот и пассажир, оба погибли.