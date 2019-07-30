На поклонника Земфиры завели уголовное дело за повреждение ее автомобиля

По версии следствия, он рассчитывал так обратить на себя ее внимание

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве на мужчину, который разбил стекла и повредил кузов Mercedes певицы Земфиры, завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД.

По версии следствия, так он хотел привлечь к себе внимание хозяйки машины.

29 июля стало известно, что Земфира пожаловалась в полицию, что у неизвестный разбил стекла ее машины, припаркованной во дворе дома в центре Москвы. Это произошло 27 июля. Подозреваемого задержали тут же, он не пытался покинуть место происшествия.

Артистка рассказала "МК", что видела этого человека примерно год назад тоже во дворе своего дома. Она отнесла его к числу поклонников, которые периодически пытаются с ней заговорить на улице. По ее оценке, он тогда говорил бессвязно, а когда она пригрозила вызвать полицию, начал вести себя агрессивно.

На этот раз он разбил окна у ее машины, рассчитывая, что сработает сигнализация и она выйдет из квартиры. По словам Земфиры, ее машина не была оборудована сигнализацией. Действия напавшего заметили сотрудники ППС, которые вызвали ее по телефону.