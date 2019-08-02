Мужчина, угрожавший взрывом на Васильевском спуске, получил два года колонии

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу признал виновным в хулиганстве жителя Приморья Дмитрия Шалая, угрожавшего взорвать газовый баллон на Васильевском спуске в центре Москвы.

" Приговором суда Шалай признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Как установлено следствием и судом, 3 октября 2018 года столичная полиция остановила автомобиль, водитель которого проигнорировал запрещающий знак и выехал на Васильевский спуск. Им оказался предприниматель из Приморского края Шалай, который угрожал взорвать газовый баллон, если ему не дадут лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным или директором Росгвардии Виктором Золотовым.

Золотов приехал на встречу. После беседы с ним Шалай сдался сотрудникам полиции.

Как ранее уточнили в Росгвардии, в беседе с директором Росгвардии Шалай пояснил, что долгое время пытался встретиться с президентом РФ, чтобы рассказать ему о проблемах в пенитенциарной системе.