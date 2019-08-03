В Шереметьево обрушился каркас крыши ангара воздушных судов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Основание крыши ангара для воздушных судов обрушилось на территории аэропорта Шереметьево, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис.

По его словам, обрушение произошло сегодня в утреннее время. Ангар не имеет отношения к обслуживанию пассажиров, находится вдали от терминалов, за пределами летного поля, сказал Генис.

Как отметил представитель пресс-службы, на деятельность аэропорта инцидент не повлиял, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме.