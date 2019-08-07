Поиск

Участник ОПГ приговорен к 19 годам за убийство адвоката в Москве

Расследование в отношении организаторов этого преступления продолжается

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима Марата Янбухтина за убийство адвоката Натальи Вавилиной в апреле 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Янбухтин признан виновным в убийстве по найму, незаконном хранении оружия и мошенничестве при получении выплат. Кроме реального срока суд назначил ему штраф в 80 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный был активным участником одной из московских преступных группировок. Он согласился выполнить заказ и убить 40-летнюю женщину адвоката и получил от заказчика всю необходимую информацию. 26 апреля 2017 года он прошел за Вавилиной в подъезд ее дома на Алтуфьевском шоссе и выстрелил в нее не меньше четырех раз. Она погибла на месте.

Янбухтина задержали 29 мая 2017 года.

Следствие также выяснило, что с августа 2011 по ноябрь 2017 года он по подложным документам незаконно получал пенсию и другие социальные выплаты, их общая ссумма превысила 500 тысяч рублей.

Дело организаторов убийства Вавилиной выделено в отдельное производство.

Москва Наталья Вавилина СКР

Новости по теме

Новости

В Мосгоризбирком поступило требование освободить всех задержанных и угроза взрыва

ЦИК России официально отказал Гудкову и Соболь в регистрации на выборах в Мосгордуму

Пожар на складе возле ТЭЦ в Подмосковье потушен

В подмосковном Дзержинском загорелся склад рядом с ТЭЦ

Жителей Центральной России предупредили о грозах и ливнях в пятницу и выходные

Жителей Центральной России предупредили о грозах и ливнях в пятницу и выходные

Незарегистрированный кандидат Галямина арестована на 15 суток по "делу 27 июля"

Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

Половина москвичей заявили об одобрении деятельности Собянина

Сторонников и противников протестов из-за выборов в Мосгордуму оказалось поровну

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');