Участник ОПГ приговорен к 19 годам за убийство адвоката в Москве

Расследование в отношении организаторов этого преступления продолжается

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима Марата Янбухтина за убийство адвоката Натальи Вавилиной в апреле 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Янбухтин признан виновным в убийстве по найму, незаконном хранении оружия и мошенничестве при получении выплат. Кроме реального срока суд назначил ему штраф в 80 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный был активным участником одной из московских преступных группировок. Он согласился выполнить заказ и убить 40-летнюю женщину адвоката и получил от заказчика всю необходимую информацию. 26 апреля 2017 года он прошел за Вавилиной в подъезд ее дома на Алтуфьевском шоссе и выстрелил в нее не меньше четырех раз. Она погибла на месте.

Янбухтина задержали 29 мая 2017 года.

Следствие также выяснило, что с августа 2011 по ноябрь 2017 года он по подложным документам незаконно получал пенсию и другие социальные выплаты, их общая ссумма превысила 500 тысяч рублей.

Дело организаторов убийства Вавилиной выделено в отдельное производство.