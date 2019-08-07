Пассажир погиб на рельсах московского метро

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пассажир погиб на Арбатско-Покровской линии московского метро вечером в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, инцидент произошел около 16:50 на станции "Первомайская". Для того, чтобы достать тело погибшего, потребовалось больше 20 минут. Сейчас данные о нем уточняются.

В пресс-службе полиции по Московскому метрополитену подтвердили гибель пассажира, который упал под прибывающий поезд. Там отметили, что ему незамедлительно вызвали "скорую", но приехавшие медики констатировали смерть.

В пресс-службе метрополитена отметили, что движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии, которое было прервано на участке от "Партизанской" до "Щелковской", восстановлено.