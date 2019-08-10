Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

В результате столкновения пострадали три человека

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Авария с участием пяти автомобилей произошла в субботу утром на 74-м километре внутренней стороны МКАД, сообщается в твиттере Московского транспорта.

"Движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

На 74 км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение на данном участке затруднено. На месте работают оперативные службы города #Москва #МКАД — Московский транспорт (@DtRoad) August 10, 2019

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения в районе аварии на данный момент составляет 2-3 километра в час.

Позднее "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД сообщили, что в результате аварии пострадали три человека.