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Три полосы из пяти перекрыты на МКАД из-за столкновения грузовиков

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Два грузовых автомобиля столкнулись во вторник на МКАД, движение на трех из пяти полос на дороге ограничено. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как рассказали в главке, авария произошла на внутренней стороне 93-го километра МКАД. "В одном из них (грузовиков - ИФ) в кабине произошло возгорание на площади 6 кв.м", - добавили в управлении МЧС. В результате ДТП один человек пострадал, его осматривают медики скорой помощи.

По данным ведомства, в настоящий момент возгорание ликвидировано.

МКАД МЧС Москва

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