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Шесть человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса в Москве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после аварии с участием пассажирского автобуса на Ленинградском шоссе обратились десять человек, в том числе двое детей, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Как сказал собеседник агентства, все пострадавшие - пассажиры автобуса, который, по предварительной информации, принадлежит ГУП "Мострансавто".

Источник уточнил, что в результате первичного медицинского осмотра было госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. "У одного из пострадавших перелом бедра и сотрясение головного мозга, его состояние - тяжелое. Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии или состоянии средней тяжести", - добавил он.

Ранее в пресс-службе столичного главка ГИБДД "Интерфаксу" сообщили, что четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса на севере Москвы. По данным пресс-службы главка, на Ленинградском шоссе, 71 рейсовый автобус столкнулся с легковушкой.

Москва Ленинградское шоссе

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