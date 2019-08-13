В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Инцидент произошел 12 августа, в понедельник, никто не пострадал. Подозреваемого задержали.

По словам информированного источника "Интерфакса", неизвестный пришел в церковь и повел себя неадекватно. "Охрана пыталась его вывести, но гражданин пытался учинить драку, порвал рубашку алтарнику, а также достал нож-бабочку и стал им размахивать", - рассказал он.

Собор Казанской иконы Божьем Матери находится на углу Красной площади и Никольской улицы, напротив ГУМа. Здание снесли в 1936 году и восстановили в 1990-1993 году по замерам, снятым перед сносом.