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Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Геннадия Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать бывшего депутата Госдумы кандидатом в Мосгордуму, поскольку он не указал в справке о зарубежных активах недвижимость его жены в Болгарии.

На заседании группы член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут назвал это "грубым нарушением", которое "само по себе позволяет крест на все процедуре" даже без рассмотрения подписей, которые Гудков собрал в поддержку выдвижения.

Кроме того, проверяющие забраковали 1899 подписей избирателей в листах выдвиженца.

Геннадий Гудков выдвигался в Мосгордуму по 2-му избирательному округу. Ранее ЦИК отказал в регистрации его сыну, также экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову.

В этот же день рабочая группа рекомендовала не регистрировать самовыдвиженца из 23-го округа Ивана Кульнева. Мосгоризбирком признал недействительными все подписи, которые он собрал. Член ЦИК Антон Лопатин объяснил, что в подписных листах не указана дата рождения сборщиков.

ЦИК рассмотрит рекомендации рабочей группы позднее 13 августа.

Ранее ЦИК отклонил жалобы на отказ в регистрации Константину Лисице, Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Елене Русаковой, Александру Руденко, Анастасии Брюхановой и Илье Яшину. Кандидаты Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова отозвали свои жалобы сами.

Муниципальный депутат Юлия Галямина до рассмотрения ее жалобы оспорила отказ окружной комиссии в Мосгорсуде. 12 августа суд ее жалобу отклонил, заседание продолжалось 13 часов, Галямина участвовала в нем по видеосвязи из спецприемника в Можайске, где отбывает административный арест.

ЦИК Геннадий Гудков Юлия Галямина Дмитрий Гудков Мосгордума Дмитрий Реут Антон Лопатин

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