Мосгорсуд признал законным арест активиста, обвиняемого по "дадинской статье"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест активиста Константина Котова, которого задержали на несанкционированной акции 10 августа и которому вменили так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.

Адвокат активиста Мария Эйсмонт обратила внимание суда, что Котов ранее не был судим и ему не вменяются призывы к насильственным действиям. Также она отметила, что аргументы следствия о необходимости проведения следственных действий и поиска доказательств по делу, уже не могут учитываться, так как предварительное расследование дела уже завершено. Она попросила освободить ее подзащитного под залог или поручительство.

Сам Котов заявил в суде, что не признает вину и считает, что его действия приносят обществу только пользу. "Я, как и многие выходил на мирные акции, чтобы выразить свою гражданскую позицию. (...) Я не преступник, я не скрываюсь, я закон не нарушаю и действую в пределах Конституции РФ", - сказал он.

Он считает, что его судят "в назидание другим людям, чтобы они не выходили на улицы". В Пресненском суде он говорил, что считает свое дело политическим.

Прокурор заявила суду, что Котов обвиняется в совершении преступления, направленного против общественной безопасности. По ее словам, в деле есть оперативная информация о том, что он собирался уехать из Москвы, чтобы скрыться от следствия.

14 августа Пресненский суд поместил Котова под стражу до 12 октября. При выборе меры пресечения активисту суд рассмотрел более 50 поручительств за него. Среди поручившихся за Котова были бывший председатель "Яблока" Григорий Явлинский и писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович. Правозащитник Виктория Ивлева предложила внести за него залог 300 тысяч рублей.

Активиста задержали 10 августа на несанкционированном шествии, которое прошло в центре Москвы после согласованного митинга за свободные выборы на проспекте Академика Сахарова. Его вскоре отпустили. В ночь на 13 августа к нему пришли с обысками, затем доставили в Следственный комитет и после этого следствие попросило суд его арестовать.

По версии следствия, Котов более двух раз в течение 180 дней нарушал порядок на публичных мероприятий, намеренно пренебрегая требованиями закона.

Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1. о неоднократных нарушениях на митингах. В 2017 году Президиум Верховного суда отменил приговор, который ему вынесли годом ранее, и признал его право на реабилитацию.