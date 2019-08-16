Власти Москвы пообещали открыть за три года больше 50 круглогодичных ярмарок

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие три года в Москве по просьбам горожан откроют больше 50 круглогодичных ярмарок, до конца 2019 года их появится больше 20, заявил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фермеры будут получать места на этих ярмарках бесплатно, заверил он.

Чиновник рассказал об этом на открытии новой ярмарки на улице Милашенкова. Круглогодичную ярмарку открыли на месте ярмарки выходного дня, она будет работать весь год по шесть дней в неделю. Для нее собрали павильон "во французском стиле" из быстровозводимых конструкций, оснащенный вентиляцией и холодильниками, говорится в пресс-материалах к церемонии. Немерюк отметил, что в случае необходимости павильон можно будет быстро разобрать, и освободится место для других городских проектов.

В павильоне площадью 689 квадратных метров 30 торговых мест. Предполагается, что восемь торговцев будут продавать овощи и фрукты, 13 - мясную и молочную продукцию, соления и полуфабрикаты, два - рыбу, семь - хлеб и кондитерские изделия. В ассортименте товары из Москвы, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областей, Краснодарского края, Чувашской Республики, а также из Казахстана.

Территорию вокруг павильона благоустроили: там посадили деревья и кусты.

В Москве теперь семь круглогодичных ярмарок нового формата, они находятся на Семеновской площади, улице Юных Ленинцев в Кузьминках, улице Академика Скрябина в Рязанском районе, улице Раменки, Городецкой улице в Новокосино, Святоозерской улице в Косино-Ухтомском и улице Милашенкова в Бутырском районе. Ярмарок выходного дня в городе около сотни.