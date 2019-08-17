Движение в Москве ограничат в выходные из-за фестиваля фейерверков и киносъемок

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На время проведения V Международного фестиваля фейерверков "Ростех" на юге Москвы в субботу и воскресенье перекроют несколько улиц, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С 12:00 до 03:00 субботы и воскресенья нельзя будет проехать по улице Борисовские Пруды (от Ключевой улицы до Каширского шоссе), для движения транспорта закроют Хордовый, Братеевский и Наташинский проезды и Проектируемый проезд №4902.

В то же время закроют проезд под Московорецким путепроводом от Проектируемого проезда №439 до Каширского шоссе, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские Пруды в сторону области.

С 16:00 до 00:30 перекроют Батайский проезд и Поречную улицу от Батайского проезда до дублера Люблинской улицы, нечетную сторону дублера Люблинской улицы от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, улицу Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара. По этим улицам смогут проехать только резиденты фестиваля и обладатели спецпропусков.

В субботу и воскресенье с 16:00 до окончания мероприятия закрывается для движения дублер Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до Орехового бульвара.

С 16:00 субботы до 00:30 воскресенья на нескольких участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта, информирует ЦОДД. Оставить машину нельзя будет в Батайском проезде, на улице Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, дублере Каширского шоссе от Шипиловской улицы до Орехового бульвара, в боковом проезде Люблинской улицы от пересечения с Батайским проспектом.

Такие же ограничения введут с 16:00 18 воскресенья до 00:30 понедельника.

С 20:00 субботы до окончания фестиваля можно будет проехать только по двум полосам Братеевского моста в обоих направлениях.

ЦОДД также предупредил автомобилистов о том, что движение на нескольких улицах в центре столицы ограничат в субботу и воскресенье из-за киносъемок.

С 05:30 до 10:30 по пять минут будут полностью перекрывать движение на участке Раушской набережной от д.12 до д.4/22, стр.8 по Космодамианской набережной.

По аналогичной схеме перекрытия введут на Большом Устьинском мосту при движении в сторону Устьинского проезда: в субботу - с 13:00 до 21:00 и в воскресенье - с 11:30 до 21:00. Кроме того, будет закрыт проезд по двум полосам с 05:00 субботы до 21:00 воскресенья.

Кроме того, на Космодамианской набережной пятиминутные перекрытия будут вводиться от д.4/22, стр.8 до д.22б с 05:00 до 14:00 субботы.