В МЧС предупредили москвичей о грозе с сильным ветром

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Гроза с дождем ожидаются в Москве в субботу, предупреждает столичный главк МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17 августа до 21:00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе до 15 м/с", - сообщается на сайте Главного управления МЧС по Москве.

В связи с этим спасатели рекомендуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться укрыться от непогоды под деревьями.

При управлении транспортным средством следует соблюдать скоростной режим и интервал, напоминают спасатели.