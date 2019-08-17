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В МЧС предупредили москвичей о грозе с сильным ветром

В МЧС предупредили москвичей о грозе с сильным ветром
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Гроза с дождем ожидаются в Москве в субботу, предупреждает столичный главк МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17 августа до 21:00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе до 15 м/с", - сообщается на сайте Главного управления МЧС по Москве.

В связи с этим спасатели рекомендуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться укрыться от непогоды под деревьями.

При управлении транспортным средством следует соблюдать скоростной режим и интервал, напоминают спасатели.

Москва МЧС

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