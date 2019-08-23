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Государство решило отсудить 8,6 млрд рублей у покупателя исторического здания в Москве

Типографию на Валовой улице продали с торгов в 2016 году девелоперу за 2,03 млрд рублей, теперь результаты торгов отменены

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Росимущество подало в Арбитражный суд Москвы иск на 8,64 млрд рублей к ООО "Юнитекс", которое в 2016 году купило на торгах производственный комплекс в Замоскворечье - АО "Первая образцовая типография". Предварительное заседание по иску назначено на 30 сентября, следует из судебной картотеки.

"Юнитекс" купил 100% этой недвижимости за 2,03 млрд рублей. О сделке объявила девелоперская компания Vesper, которой принадлежит 49% "Юнитекса". Vesper инвестирует в премиальную жилую недвижимость и реновацию исторических зданий. Типографию на Валовой улице в 1876 году открыл купец Петр Шарапов. В 1919 году предприятие было национализировано и получило нынешнее название. После 2010 года типография открыла филиалы в регионах. По данным Роспечати на 2016 год, это была одна из крупнейших книжных типографий страны. На сайте компании говорится, что она была основана издателем Иваном Сытиным.

В ноябре 2016 года руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Анастасия Муталенко сказала президенту Владимиру Путину, что типография "была продана с минимальным повышением, со скандалом, практически без конкурса". "Вообще 2 миллиарда для такого объекта как минимум странно, потому что только кадастровая стоимость земли под двумя объектами, принадлежащими типографии, 1,5 миллиарда. Это стоимость двух участков в Москве. А вообще типографии принадлежит более 200 объектов в шести регионах нашей страны", - заявила она.

Торги были признаны недействительными и акции вернулись Росимуществу. Теперь ведомство заявило, что на торгах актив недооценили больше чем в пять раз.

"Росимущество в целях защиты прав Российской Федерации подало иск к ООО "Юнитекс" о взыскании убытков, причиненных государству. Сумма иска основывается на разнице стоимости акций типографии, установленной в отчете об оценке, проведенной следственными органами в рамках уголовного дела (10,7 млрд рублей) и стоимости 100% акций типографии на момент их возврата в собственность РФ, установленной в отчете ООО "АФК-Аудит" (2,06 млрд руб.)", - заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

В Vesper комментировать иск не стали.

Росимущество Vesper Владимир Путин ОНФ Иван Сытин Петр Шарапов

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