Детский омбудсмен Москвы назвал шантажом лишение родительских прав за участие в протестах

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал политическим шантажом ситуацию с попыткой отобрать права уже у вторых родителей, взявших детей на несанкционированную акцию.

"Здесь ощущение политического шантажа, недопустимо никого шантажировать детьми", - сказал Бунимович "Интерфаксу" в понедельник.

Лишение прав - исключительная мера

Он подчеркнул, что "политика государства все последние годы была построена на том, что лишение родительских прав - это абсолютно исключительная мера, которая применяется только после того, как доказано, что есть риск для ребенка и это систематически происходит, после того, как сопровождение семьи не помогло".

"И только в редчайших случаях, когда ничего не помогает, встает вопрос о лишении родительских прав. В данных уже двух случаях эта государственная политика полностью разрушается. Меня это беспокоит, это сигнал для всех. Любая семья будет чувствовать себя небезопасно, если такие вещи будут происходить", - подчеркнул омбудсмен.

Вместе с тем он добавил, что, "конечно, не надо брать детей на массовые акции, неважно какие, политические ли, санкционированные или нет - реакция ребенка непредсказуема, он может испугаться, а быстро выйти с акции не получится".

Он взял на контроль дело о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских.

Две семьи под угрозой

Как сообщил правозащитный проект "Апология протеста", Никулинский суд Москвы 2 сентября рассмотрит заявление межрайонного прокурора о лишении родительских прав многодетной пары Хомских, которая принимала участие в несанкционированной протестной акции 27 июля в Москве. Комментариями прокуратуры по ситуации "Интерфакс" сейчас не располагает.

28 августа Перовский суд столицы рассмотрит заявление городской прокуратуры о лишении родительских прав другой пары - Ольги и Дмитрия Проказовых - участников акции оппозиции в центре Москвы 27 июля, передавших, по версии надзорного ведомства, на руки младенца мужчине, который якобы пытался таким образом пройти через оцепление и который впоследствии стал обвиняемым по уголовному делу о массовых беспорядках.