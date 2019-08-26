Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских

Она отметила, что эта семья ни разу не попадала в поле зрения органов профилактики

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает лишение родительских прав за участие в уличных акциях вместе с детьми крайней мерой. Она сказала, что занялась проверкой многодетной семьи Петра и Елены Хомских, которых прокуроры потребовали лишить родительских прав за то, что они взяли двух младших детей на акцию 3 августа.

По словам Кузнецовой, Хомские не просили ее о помощи, но ее аппарат уже начал рассылать необходимые запросы и узнал, что эта семья ни разу не попадала в поле зрения органов профилактики.

Омбудсмен считает, что родители не должны злоупотреблять своими правами в ущерб жизни, здоровью и интересам ребенка, но и решения в отношении семьи должны максимально учитывать интересы детей.

Кузнецова напомнила, что направила телеграмму в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых. Прокуратура обвинила их в передаче годовалого сына в руки "третьему лицу" на акции 27 июля, что не соответствовало интересам ребенка и было злоупотреблением со стороны родителей. Проказовы говорят, что не участвовали в акции с ребенком, а просто гуляли и что передали сына в руки своему родственнику.

Иски в отношении обеих пар уже находятся в московских судах. Иск против Хомских Никулинский суд рассмотрит 2 сентября, иск против Проказовых - Перовский суд 28 августа.

Глава юридической службы "Апологии протеста" Алексей Глухов рассказал, что кадры с Петром и Еленой Хомскими и их детьми в колясках показали провластные телеканалы. В прокуратуре решили, что они взяли детей на несогласованную акцию, чтобы их самих не задержали.

Акции 27 июля и 3 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму не были согласованы и сопровождались массовыми задержаниями. По следам событий 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядков, а против предполагаемых организаторов акций начали подавать иски о компенсации ущерба, который московские предприятия понесли из-за перекрытия улиц в дни акций.