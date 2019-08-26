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Аэропорт "Жуковский" создаст дополнительный контур защиты от птиц

Аэропорт "Жуковский" создаст дополнительный контур защиты от птиц
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Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт "Жуковский" и Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова после аварийной посадки Airbus A-321 из-за попадания птиц в двигатели решили улучшить работу орнитологической службы.

Аварийная посадка А321 в поле

Как сообщает "Рампорт Аэро" (оператор "Жуковского"), речь идет о модернизации, приобретении и внедрении нового оборудования для отпугивания птиц, которое уже устанавливается и вводится в эксплуатацию специалистами Лётно-исследовательского института.

"Для ускорения работ мы приняли решение максимально поддержать начатую ЛИИ модернизацию и разделить затраты на приобретение новейшего оборудования. Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома. Предпринятые меры позволят качественно повысить эффективность работы соответствующих служб и обеспечить кардинальное улучшение орнитологической обстановки на территории аэропорта", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора Евгения Солодилина.

В компании-операторе аэропорта обещают установить новое оборудование в кротчайшие сроки.

"Мы - коммерческая структура и можем действовать свободнее в вопросах осуществления закупочных процедур, таким образом, работы будут завершены в кратчайшие сроки: основной комплекс мероприятий будет осуществлен до открытия выставки МАКС", - сказал Солодилин.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета совершил аварийную посадку с выключенными двигателями и без выпуска шасси на кукурузное поле в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но пострадали несколько десятков человек. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Совершившие аварийную посадку летчики получили звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Москва Жуковский

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