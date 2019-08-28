В гостинице "Пекин" началась реставрация

Заодно в здании починят почти не работающий водосток

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В гостинице "Пекин" начались наружные работы по реставрации декоративных элементов и скульптур. Как сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия, реставраторам предстоит работать на высоте более 60 метров.

Будут отреставрированы декоративные панно с изображением достопримечательностей Москвы, барельефы, ограждения с балясинами, пинакли, решетки и шпиль. Их отчистят от поздних слоев краски, уберут трещины и сколы и восстановят недостающие детали. Особое внимание будет уделено скульптурам защитника, колхозницы, рабочего и учительницы.

Заодно в здании отремонтируют кирпичную кладку водосточную систему, которая сейчас почти не работает.

Предполагается, что работы завершатся к ноябрю 2019 года.

Комментируя ситуацию, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал "Пекин" образцом "сталинского ампира со всеми присущими этому направлению деталями: богатым лепным декором, высокими потолками, отделкой из ценных пород дерева и камня, росписями".

Гостиницу построили в 1956 году на пересечении Большой Садовой и Тверской улиц по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Часть интерьеров была выполнена в китайском стиле, а при отеле долгие годы работал единственный в городе ресторан, где можно было попробовать блюда азиатской кухни.

В начале июня собственник здания "Галс-Девелопмент" выставил "Пекин" на продажу по начальной цене 5, 671 млрд рублей. Торги пройдут 2 сентября.