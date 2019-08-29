Власти Москвы рекомендовали провести школьные линейки 1 сентября в парках

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Московские школы получили рекомендации департамента образования столицы провести торжественные линейки по случаю Дня знаний в воскресенье, 1 сентября, и не в школьных зданиях.

Представитель одной из школ сообщил "Интерфаксу", что это учреждение получило рекомендацию провести такую линейку 1 сентября на ВДНХ. По его словам, "мероприятие смогут посетить все желающие школьники в парадной форме в сопровождении педагогов".

В свою очередь замдиректора одной из школ СЗАО рассказала "Интерфаксу", что торжественная линейка также пройдет 1 сентября в районном парке, а в первый учебный день школьной линейки уже не будет. По ее словам, "этим недовольны и родители школьников и учителя".

В то же время в соседней школе линейка пройдет в первый учебный день 2 сентября. Эту информацию подтвердили "Интерфаксу" родители школьников.

Столичный портал mos.ru напоминает, что во многих московских парках в воскресенье будут организованы специальные программы ко Дню знаний 1 сентября. "В этом году праздник выпадает на воскресенье. Столичные школы сами решают, когда праздновать День знаний", - говорится в сообщении.

О том, что в этом году не рекомендуется проводить школьные линейки из соображений безопасности, стало известно на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Москвы 21 августа.

Заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Владимир Раздин тогда заявил, что с понедельника, 2 сентября, рекомендуется сразу начать учебный день. А 1 сентября на ВДНХ будет городской праздник первоклассников.

"Коммерсантъ" в четверг сообщил, что в московских школах отменили торжественную линейку 2 сентября по поводу начала учебного года, а детей пригласили на общегородской праздник 1 сентября на ВДНХ.