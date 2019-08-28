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Источник "Коммерсанта" опроверг запрет московским школам проводить линейки 2 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Москве родители школьников начали сообщать, что у них отменили торжественную линейку 2 сентября по поводу начала учебного года, а детей пригласили на общегородской праздник 1 сентября на ВДНХ, пишет "Коммерсантъ". Источник газеты, близкий к департаменту региональной безопасности Москвы заявил, что линейки в школах не запрещали.

Об отмене линейки 2 сентября в фейсбуке написала руководитель клуба "Азбука приемной семьи" благотворительного фонда "Арифметика добра" Светлана Строганова. Из комментариев к ее записи следует, что по крайней мере в некоторых школах произошло то же самое.

По данным "Коммерсанта", агентство "Москва" опубликовало сообщение замглавы департамента образования и науки Москвы Владимира Раздина о том, что руководителям школ департамент рекомендовал "не проводить линеек и в понедельник сразу начинать учебный день" и о том, что на ВДНХ в воскресенье будет общегородской праздник. Потом агентство эту новость сняло с публикации, утверждает издание. Источник газеты, объяснил снятие публикации "некорректным цитированием".В департаменте образования "Коммерсанту" подтвердили, что 1 сентября День знаний в Москве отметят в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.На вопрос о том, направлял ли департамент в столичные школы рекомендацию не проводить линеек 2 сентября, изданию не ответили.

Москва Азбука приемной семьи

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