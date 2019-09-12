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Начальник райотдела полиции сдал в металлолом сорок изъятых мотоциклов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Начальника отдела МВД Туринского района Свердловской области обвинили в продаже ранее изъятых полицейскими мотоциклов сборщикам металлолома. Его дело направлено в суд, ему вменяется превышение должностных полномочий, сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, с 12 по 18 октября 2018 года этот полицейский, не выясняя, чьи мотоциклы хранятся на территории его отдела, договорился, что сдаст их вместе с запчастями с организацией, которая принимает лом черных металлов.

19 октября 2018 года он приказал подчиненным снять с мотоциклов госномера и вывезти их. Они это сделали, не зная, что он договорился сдать всю эту технику на лом. Всего они вывезли в общей сложности 8 740 килограммов металла на общую сумму свыше 142 тысяч рублей.

Районный отдел начала проверять прокуратура. Узнав об этом, начальник отдела сделку прекратил и остался без денег за сданные мотоциклы.

Дело рассмотрит Туринский районный суд.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что этот полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей и находится под подпиской о невыезде.

Свердловская область МВД Туринский район

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