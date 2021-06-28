В Барнауле украли и сдали в металлолом опору моста через реку Пивоварка

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции раскрыли кражу металлической опоры моста в Барнауле, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

В дежурную часть отдела полиции в Барнауле поступило заявление от местного жителя 1969 года рождения о том, что неизвестные похитили металлическую опору с моста через реку Пивоварка. Обратившийся в полицию представился председателем гаражно-строительного кооператива и заявил, что они вместе с жильцами одного из домов оборудовали металлический мост для удобства проезда. А накануне один из собственников ГСК обнаружил, что одна из опор демонтирована.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан житель соседнего города 1996 года рождения, ранее не судимый. Как установили полицейские в ходе дальнейшего разбирательства, похищенное имущество молодой человек вывез в Новоалтайск и сдал в пункт приема металла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража").