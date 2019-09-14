В Москве за 10 дней от гриппа привилось более 400 тыс. человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинацию от гриппа в столице с 4 сентября прошли более 400 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.

Как он написал в своем твиттере, прививку от гриппа кроме поликлиник, можно бесплатно сделать возле некоторых станций метро, МЦК, в центрах #Моидокументы и парках.

За 10 дней кампании прививку от гриппа сделали более 400 тыс. чел. Вы знаете, что грипп - опасное заболевание,и лучше защититься. Кроме поликлиник, это можно бесплатно сделать возле некоторых станций метро, МЦК,в центрах #Моидокументы и парках. Вот список: https://t.co/shXwaKcJA3 pic.twitter.com/l4vTlcTfs5 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 сентября 2019 г.

Общегородская кампания вакцинации против гриппа стартовала 4 сентября, сообщил ранее департамент здравоохранения Москвы.

Для прохождения бесплатной процедуры необходимы письменное согласие и паспорт РФ. Дети могут прививаться от гриппа только в детских поликлиниках, детских садах и школах.

Прививки от гриппа делают все городские поликлиники и их филиалы; 31 прививочный пункт - у станций метро, три - у станций МЦД, один - у железнодорожной платформы; 28 павильонов "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха и два флагманских центра госуслуг "Мои документы".