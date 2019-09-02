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Экс-президента Крыма вывели из искусственной комы после инсульта в Турции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, занимавший эту должность чуть больше года в середине 1990-х годов, выведен из состояния искусственной комы после инсульта в Турции, сообщила дочь политика Марианна.

"Разбудили". Моргает. Не говорит и не шевелится. Жив", - написала Марианна Мешкова в фейсбуке в понедельник вечером.

Мешков перенес инсульт, приехав с женой на отдых в Турцию. Медики ввели его в искусственную кому.

Дочь экс-президента Крыма допускает, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. Мешкову с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса. "Папа поругался, поднялся наверх, пошел принимать душ, случился инсульт", - сказала Марианна Мешкова.

Мешков был президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, эту должность упразднила украинская Верховная рада. Мешков живет в Москве, иногда приезжает в Крым.

Юрий Мешков

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