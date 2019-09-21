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В мотопараде в Москве приняли участие 3,5 тысячи байкеров

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мотопарад по Садовому кольцу, который прошел в субботу на закрытие сезона, собрал 3,5 тысячи участников.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в беседе с журналистами выразил надежду, что с каждым годом такие фестивали будут становиться популярнее.

Как сказали в столичном транспортном департаменте, сбор участников мотопарада начался на проспекте Академика Сахарова.

По данным пресс-службы ведомства, колонна проследовала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Как сообщили в департаменте, возглавило заезд одно из мотосообществ - очередность движения мотоклубов определил жребий.

Участники мотопарада следовали правилам дорожного движения, соблюдали дистанцию и не допустили ни одной аварии. На всем протяжении маршрута колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по Москве. Движение транспорта по маршруту следования было ограничено, после проезда мотоциклистов улицы открыли для автомобилей, рассказали в департаменте.

Москва Садовое кольцо мотопарад

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