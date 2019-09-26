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На ВДНХ капитально отремонтируют павильон "Овцеводство"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На открытой встрече с ремонтно-строительными компаниями были представлены закупки на выполнение капитального ремонта исторических павильонов "Овцеводство" и "Ветеринарная поликлиника", сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

Сейчас в павильоне №48 "Овцеводство", возведенном 65 лет назад, располагается Городской конный центр. После ремонта в здании разместятся мастерские для народных промыслов. Для этой цели победителю электронного аукциона предстоит наряду со строительно-монтажными работами подключить его к необходимым инженерным сетям, а также благоустроить прилегающую территорию, - пояснили в департаменте.

Начальная цена этого контракта - 118 миллионов рублей.

Вторая закупка предполагает выполнение капремонта павильона №265 "Ветеринарная поликлиника", который в этом году отмечает 80-летний юбилей. Победителю электронного конкурса предстоит выполнить масштабные ремонтные работы на территории свыше тысячи квадратных метров, пояснили в пресс-службе. Предполагается, что после ремонтных работ павильон будет переоборудован под офисное здание, в котором разместятся коворкинги.

Начальная цена контракта по ремонтным работам составляет 101 миллион рублей, участие в аукционе могут принять субъекты малого и среднего предпринимательства.

Как отмечают в департаменте, павильон №265 требует особого отношения со стороны будущего победителя, т.к. на территории ВДНХ сохранилось всего несколько строений 1939 года постройки.

ВДНХ

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