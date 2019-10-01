Мужчину, напавшего с ножом на офицера СКР, направят на психиатрическую экспертизу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Мужчину, задержанного после нападения с ножом на офицера Следственного комитета РФ (СКР), направят на психиатрическую экспертизу, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, "в ходе первичного общения (со следователями - ИФ) задержанный проявил неадекватность поведения", в связи с чем и было принято решение об экспертизе. Она также отметила, что, по предварительной информации, задержанный за нападение мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По ее словам, в настоящее время проводится допрос задержанного.

По факту нападения на офицера СКР возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), также сообщила Петренко.

"Следователи тщательно оценят все обстоятельства нападения на офицера. Дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона", - сказала представитель СКР.

Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Ранее во вторник в Москве был госпитализирован сотрудник СКР - полковник юстиции Владислав Капустин, на которого напал с ножом мужчина на проходной ведомства. Позднее офицер скончался от полученного ранения. "Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось", - сказала Петренко.

По данным информированного источника "Интерфакса", задержанный - 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, ранее неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами. Собеседник агентства также не исключил, что у задержанного проблемы с психикой.