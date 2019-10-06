МЧС предупредило москвичей о ветре и дожде со снегом в воскресенье

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве 6 октября ожидаются неблагоприятные погодные условия: порывы ветра и дождь со снегом, сообщает в воскресенье сайт Главного управления МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков 6 октября с 8 часов с сохранением до 21 часа местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.