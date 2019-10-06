Поиск

МЧС предупредило москвичей о ветре и дожде со снегом в воскресенье

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Москве 6 октября ожидаются неблагоприятные погодные условия: порывы ветра и дождь со снегом, сообщает в воскресенье сайт Главного управления МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков 6 октября с 8 часов с сохранением до 21 часа местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Москва МЧС

Новости

Возгорание в здании МИД локализовано

МЧС получило данные о пожаре в здании МИД в Москве

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

В подмосковном Домодедове убита 17-летняя девушка

Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья

Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья

В Москве с высоты сорвалась строительная люлька, есть погибший

В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег

В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег

Московских автомобилистов предупредили о 8-9-балльных пробках в вечерний час пик

Блогеры написали обращение в защиту осужденного за твит о детях силовиков

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');