В здании КБ "Сухой" на севере Москвы произошел пожар

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пожарники ликвидировали возгорание в административном здании на севере Москвы. Людей в целях безопасности вывели из здания до прибытия пожарных подразделений, пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что площадь возгорания составила пять квадратных метров на первом этаже административного здания на улице Поликарпова, дом 23А, корпус 53.

По данным из открытых источников, по этому адресу располагается конструкторское бюро "Сухой".