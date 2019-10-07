Поиск

В здании КБ "Сухой" на севере Москвы произошел пожар

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Пожарники ликвидировали возгорание в административном здании на севере Москвы. Людей в целях безопасности вывели из здания до прибытия пожарных подразделений, пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что площадь возгорания составила пять квадратных метров на первом этаже административного здания на улице Поликарпова, дом 23А, корпус 53.

По данным из открытых источников, по этому адресу располагается конструкторское бюро "Сухой".

Москва КБ Сухой МЧС

Новости

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Самая холодная осенняя ночь зафиксирована в Москве

Самая холодная осенняя ночь зафиксирована в Москве

Менее чем за сутки на Москву выпало 17% октябрьской нормы осадков

МЧС предупредило москвичей о ветре и дожде со снегом в воскресенье

Возгорание в здании МИД локализовано

МЧС получило данные о пожаре в здании МИД в Москве

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

В подмосковном Домодедове убита 17-летняя девушка

Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья

Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья

В Москве с высоты сорвалась строительная люлька, есть погибший

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');