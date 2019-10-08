В МЧС сочли неопасным прибывший из Берлина поезд с радиоактивным вагоном

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В столичном главке МЧС заявили об отсутствии угрозы здоровью в прибывшем на Белорусский вокзал поезде из Германии, в одном из вагонов которого ранее было зафиксировано превышение уровня радиации

Лаборатории МЧС Москвы и "Радон" провели замеры в вагоне поезда. По результатам замеров, угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было, сообщили "Интерфаксу" во вторник вечером в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее информированный источник "Интерфакса" сообщил, что экстренные службы в Москве готовятся встретить пассажирский поезд из Германии, где в одном из вагонов зафиксировано многократное превышение радиационного фона.

Как отмечалось, пограничные службы сопредельного государства сообщили, что в одном из вагонов в купе и туалете на границе Польши и Белоруссии было зафиксировано многократное превышение радиационного фона. Источник сообщал, что, предположительно, следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.