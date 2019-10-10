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У манула из Московского зоопарка диагностировали рак

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - У манула в Московском зоопарке в минувшем сентябре резко ухудшилось состояние и у него диагностировали злокачественную опухоль слизистой оболочки носа. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка. Его перевели в медицинский пункт под круглосуточный надзор.

Московскому манулу десять лет. В природе эти коты редко доживают до шести-семи лет, а в неволе срок их жизни увеличивается за счет ухода и наблюдения со стороны ветеринаров, отметили в пресс-служба. Там добавили, что генетически у манулов, в отличие от других диких кошек, слабая иммунная система и у них часто развивается кошачий иммуннодефицит.

"Несмотря на то, что наш манул всю жизнь содержится в максимально комфортных условиях, а за его состоянием постоянно наблюдают специалисты, полностью обезопасить его не удалось. У кота развилось системное заболевание, которое затронуло многие органы, наиболее сильно пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Лечение давало лишь временный результат", - говорится в сообщении.

Любые прогнозы в зоопарке считают бессмысленными.

Московский зоопарк Москва

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