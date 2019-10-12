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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о шквальном ветре

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие часы, информирует Гидрометцентр России.

Ведомство выпустило в субботу экстренное предупреждение об усилении ветра: в Московской области местами до 15-20 м/сек, в Москве - до 13-18 м/сек.

Предупреждение действует с 12:00 субботы до полуночи воскресенья.

В Москве и Подмосковье в субботу и в воскресенье из-за шквалистого ветра действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Москва Подмосковье Гидрометцентр

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