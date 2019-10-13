Несколько десятков шалашей соорудят в Москве в память о скитаниях евреев по пустыне

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Праздник Суккот в память о шалашах, в которых жили израильтяне после исхода из Египта, начнут отмечать вечером в воскресенье иудеи.

Самая известная традиция этого праздника - сидение в шалашах (сукках) и трапезы в них. "Всего в Москве будет установлено около 30 таких шалашей: большие общины ставят большие, маленькие сооружают маленькие. Все кошерные рестораны в эти дни (а праздник длится целую неделю) также обслуживают клиентов в сукке", - рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Федерации еврейских общин России Дарья Михельсон.

По ее словам, каждый еврей обязан принять участие в строительстве сукки - в заготовке веток для крыши, сколачивании стен и украшении шалаша (этим с удовольствием занимаются дети). Шалаш должен стоять под открытым небом (над ним не должно быть ни крыши, ни ветвей живого дерева). Как учат мудрецы Талмуда, это нужно для того, чтобы никакая каменная крыша не могла помешать Господу взять иудеев под Свою руку.

Стены шалаша должны быть крепкими и устойчивыми настолько, чтобы не двигались от ветра. Для крыши используют растения и их части - ветви, листья, прутья, лозу, в России - как правило, еловые ветви.

В обращении к иудеям главный раввин России Берл Лазар отметил, что Суккот привязан ко времени сбора урожая, однако имеется в виду урожай не только материальный. "Мы собираемся на этот праздник практически сразу после Йом-Кипур, "дня искупления", когда Бог поставил добрую подпись на наш приговор в Книге жизни - как раз за наши духовные достижения, так сказать "духовный урожай", - говорится в поздравлении раввина.

В свою очередь, президент ФЕОР Александр Борода напомнил, что в Суккот евреи демонстрируют любовь и преданность Всевышнему. "Мы оставляем уютные и теплые дома, уходим жить в продуваемые жилища с ненадёжной крышей, мы показываем действием, что готовы следовать указаниям Бога, пренебрегая собственным комфортом", - сказал раввин, назвав праздник временем единения евреев, которые, будучи непохожи друг на друга, объединяясь, могут правильно и достойно служить высшим целям, заповеданным Богом.