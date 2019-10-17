Собянин сообщил, что младенческая смертность в столице сократилась наполовину

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сокращении вполовину смертности среди младенцев, а также пообещал улучшить ситуацию с женскими консультациями по Москве.

Как сообщил чиновник во время открытия Центра здоровья семьи Государственной клинической больницы (ГКБ) имени Плетнёва, такой результат по младенческой смертности уже считается показателем мирового уровня.

"Мы многое сделали для роддомов - оснастили новым современным оборудованием. Выстроили вертикаль от женских консультаций до роддома и многофункциональной клиники. В принципе дела неплохо идут в этой области", - также рассказал Собянин.

Он отметил, что не везде в Москве женские консультации в хорошем состоянии, и многие из них находятся даже в неприспособленных для этой цели зданиях. "Мы решили заняться этим звеном - оно очень важное, нужное, востребованное", - заверил мэр.

Родильный дом ГКБ имени Плетнёва, открытый в 1959 году, является одним из ведущих медицинских учреждений подобного рода в Москве. С момента его открытия здесь получили медицинскую помощь десятки тысяч рожениц. При роддоме работает женская консультация, к которой прикреплены 198 тысяч жительниц 4 районов Москвы - Измайлово, Северное и Восточное Измайлово, Гольяново.

В новом здании женской консультации будут работать свыше 150 специалистов. Врачи помогут с такими проблемами, как бесплодие и невынашивание беременности. Женщины смогут получить рекомендации по планированию семьи. В специально оборудованном кабинете будет организован прием маломобильных пациенток.

Одной из важнейших специализаций новой консультации станет лечение злокачественных патологий с сохранением репродуктивных функций женского организма.