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В Москве и области повысили уровень погодной опасности из-за тумана

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до "желтого" из-за вероятности тумана.

Как уточняет метеослужба, предупреждение действует в столичном регионе с 21:00 понедельника до 09:00 вторника, 22 октября.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в Москве и Подмосковье местами потеплеет до 18 градусов, вечером пойдет дождь.

В ночные часы температура в городе опустится до 9-11, по области местами - до 6 градусов.

"Желтый" - второй из четырех уровней погодной опасности.

Гидрометцентр Москва

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