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Дочь посла Ирана покончила с собой в Москве

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дочь посла Ирана покончила с собой в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Девушка находилась в депрессии и принимала лекарства, выписанные иранскими медиками. Утром во вторник девушка покончила с собой", - сказал источник.

К российским медикам дочь иранского дипломата за помощью не обращалась.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Должность посла Ирана в РФ с 2013 года занимает Мехди Санаи.

Иран Москва

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