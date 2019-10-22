Причиной смерти дочери посла Ирана в Москве назвали инсульт

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дочь посла Ирана умерла в Москве после инсульта, сообщили во вторник в иранской дипмиссии.

"22 октября в результате инсульта скончалась госпожа Арафе Санаи - дочь посла Ирана в Российской Федерации, доктора Мехди Санаи", - говорится в твиттере посольства Ирана в РФ.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дочь иранского посла покончила с собой. По его словам, девушка лечилась от депрессии и пила лекарства, выписанные иранскими медиками. К российским врачам она не обращалась.

Мехди Санаи является послом Ирана с России с 2013 года.