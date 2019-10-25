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Националистам согласовали Правый марш 4 ноября в Люблино

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы согласовала проведение акции русских националистов под названием Правый марш 4 ноября. Об этом сообщил "Интерфаксу" один из его организаторов, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий.

По его словам, в этом году Русский марш будет называться Правый марш, а основными лозунгами будут: "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова".

В оргкомитет акции вошла, помимо Института национальной политики, незарегистрированная партия "Третья альтернатива".

Марш в Люблино начнется в полдень. Количество участников заявлено до 5 тыс. человек.

18 октября в мэрию было подано сразу две заявки на "русские марши" в Люблино 4 ноября.

Другую заявку подали комитет "Нация и Свобода" и "Ассоциация народного сопротивления". В четверг они сообщили об отказе мэрии согласовать им акцию из-за большого количества мероприятий в этот день. Организаторы намерены оспорить отказ в суде в понедельник.

"Русские марши" традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Марши проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года. В 2011 году мероприятие посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тыс. человек. В прошлом году организаторы также разделились, на один марш пришли порядка 150 человек, на другой - около 400.

Москва

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