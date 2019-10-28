Суд в Москве подтвердил отказ мэрии согласовывать "Русский марш" 4 ноября

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал законным отказ городских властей в проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблино, заявленного комитетом "Нация и Свобода" и "Ассоциацией народного сопротивления", сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете марша.

"Мы довольны итогом суда, несмотря на то, что отказ Георгию Шишкову (один из лидеров комитета "Нация и свобода" - ИФ) суд признал законным. Дело в том, что мы на старте подавали две заявки. И на суде представитель департамента безопасности сказал, что была согласована другая заявка, ее подавал наш соратник Роман Шпрот. Сейчас мы возвращаемся в Пресненский суд, чтобы взять материалы дела, а потом уточнить все в мэрии", - сказал "Интерфаксу" представитель оргкомитета "Русского марша" Никита Зайцев.

Как сообщалось ранее в октябре, на проведение маршей русских националистов 4 ноября в Люблино были поданы заявки сразу от двух независимых друг от друга оргкомитетов.

Мэрия Москвы отказала в заявке комитету "Нация и Свобода" и "Ассоциация народного сопротивления". При этом 25 октября городские власти согласовали вторую заявку на проведение марша под названием "Правый марш" в Люблино.

Как сообщил "Интерфаксу" один из его организаторов, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий, "в этом году Русский марш будет называться Правый марш, а основными лозунгами будут: "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова".

"Русские марши" традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Марши проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года. В 2011 году мероприятие посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тыс. человек. В 2018 году организаторы также разделились, на один марш пришли порядка 150 человек, на другой - около 400.