На северо-западе Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Специалисты центрального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в целом в столице за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" во вторник, в частности, накануне, 28 октября, вечером в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы содержание сероводорода достигало 1,5 ПДК (предельно допустимая концентрация). У верхней границы нормы или с небольшим превышением (1,0 - 1,1 ПДК) отмечались концентрации диоксида азота в районах Нагорный и Савеловский.

Содержание других определяемых примесей санитарно-гигиенических норм не превышало.

Прогноз по рассеиванию вредных примесей по Москве и области на ближайшие сутки благоприятный. Как говорится в сообщении, метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.