Поиск

На северо-западе Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Специалисты центрального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха в целом в столице за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" во вторник, в частности, накануне, 28 октября, вечером в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы содержание сероводорода достигало 1,5 ПДК (предельно допустимая концентрация). У верхней границы нормы или с небольшим превышением (1,0 - 1,1 ПДК) отмечались концентрации диоксида азота в районах Нагорный и Савеловский.

Содержание других определяемых примесей санитарно-гигиенических норм не превышало.

Прогноз по рассеиванию вредных примесей по Москве и области на ближайшие сутки благоприятный. Как говорится в сообщении, метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Росгидромет Москва Южное Тушино

Новости

Акция "Возвращение имен" началась у Соловецкого камня в Москве

Акция "Возвращение имен" началась у Соловецкого камня в Москве

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице в ближайшие сутки

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице в ближайшие сутки

Замначальника отдела МВД в Ступине стал фигурантом уголовного дела о крупной взятке

В Москве задержали мошенников, годами присваивавших квартиры умерших людей

Суд взыскал с ФБК, Навального и Соболь 88 млн руб. по иску "Московского школьника"

Суд взыскал с ФБК, Навального и Соболь 88 млн руб. по иску "Московского школьника"

Из мэрии Москвы уволили чиновника, курировавшего радиационную безопасность населения

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

В СК начали проверку ролика с беседой детей со взрослыми о сексе

Гидрометцентр предупредил о приходе резкого похолодания в Москву

Гидрометцентр предупредил о приходе резкого похолодания в Москву

Москвичам посоветовали снимать с учета проданные авто, чтобы не платить за них налог

Москвичам посоветовали снимать с учета проданные авто, чтобы не платить за них налог

Суд в Москве подтвердил отказ мэрии согласовывать "Русский марш" 4 ноября

Суд в Москве подтвердил отказ мэрии согласовывать "Русский марш" 4 ноября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');