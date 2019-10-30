Риелторы назвали стоимость самой дешевой "однушки" в пределах МКАД

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Самая дешевая однокомнатная квартира, представленная в настоящее время на вторичном рынке жилья Москвы (в пределах старых границ города, без учета Зеленограда), продается за 4,9 млн рублей, сообщили в компании "Миэль-Сеть офисов недвижимости".

Как заявили эксперты, речь идет об однокомнатной квартире площадью 33 кв.м, которая находится на первом этаже девятиэтажного дома в районе Бирюлево Западное.

По их данным, самая доступная двухкомнатная квартира в Москве в пределах МКАД продается за 5,2 млн рублей. Это квартира площадью 45,8 кв.м на третьем этаже пятиэтажного дома в районе Южное Бутово.

Лидером по доступности среди "трешек" стала квартира на шестом этаже девятиэтажного дома в районе Ивановское на востоке столицы. Площадь квартиры составляет 52,8 кв.м, цена - 6,4 млн рублей.

Самая недорогая четырехкомнатная квартира стоит 9,5 млн рублей. Объект площадью 63 кв.м находится на втором этаже девятиэтажки в районе Чертаново Южное.

Как сообщали ранее в компании "Метриум", минимальная стоимость лота на первичном рынке жилья столицы - студии площадью 11,6 кв.м - по итогам сентября составляла 3,132 млн рублей. По данным экспертов, самая дешевая "однушка" в новостройке стоила 4,255 млн рублей, "двушка" - 5,8 млн рублей, "трешка" - 7,1 млн.