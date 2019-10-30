Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Столкновение фуры и легковушки привело к гибели пяти человек на северо-западе Московской области, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального управления полиции.

По ее данным, авария произошла около 17:40 по московскому времени на 159-м километре трассы М-9 "Балтия" близ границы с Тверской областью.

В пресс-службе ГИБДД России "Интерфаксу" сообщили, что столкновение произошло из-за выезда легковой машины на встречную полосу движения. "Водитель автомобиля "Kia" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель и четыре пассажира легковушки погибли", - сказали в пресс-службе.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины произошедшего.