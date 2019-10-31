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Синоптики назвали временным образовавшийся снежный покров в Москве

Синоптики назвали временным образовавшийся снежный покров в Москве
Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Москве после дня снегопада сформировался временный снежный покров, сообщил портал "Метеоновости".

В центре города и на юге снежный покров только обозначился, а на востоке он образовал сплошной ковер.

"На станции ВДНХ высота снежного покрова составила 1 см. Формирование временного снежного покрова в этом году произошло в сроки, близкие к климатическим", - уточнили метеорологи.

В ближайшие сутки легкий снегопад продолжится. В конце выходных, когда среднесуточная температура выйдет "в плюс", снежный покров полностью стает.

Ночь на 31 октября стала в Москве самой холодной с начала осени. К 6 утра опорная метеостанция на ВДНХ зафиксировала похолодание до минус 3,4 градуса. Предыдущей ночью было минус 0,5 градуса. За всю историю наблюдений, самым холодным 31 октября было в 1920 году - минус 20,3 градуса.

Москва ВДНХ

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