На Красной площади начался марш, приуроченный к параду 1941 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Торжественный марш с участием 4 тысяч человек, посвященный 78-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года, стартовал в 10:00 четверга на Красной площади.

В марше принимают участие почетный караул трех видов ВС РФ, сводный военный оркестр столичного гарнизона, кавалерийская группа в составе 60 всадников президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты московских и федеральных учебных заведений, военнослужащие Минобороны России, 600 артистов и 250 волонтеров.

Кроме того, по Красной площади пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны.

На парад приглашены около 7 тыс. гостей, в том числе 1,2 тыс. участников Великой Отечественный войны, ветеранов боевых действий, военной службы и правоохранительных органов. На трибунах также присутствуют несколько участников военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

После завершения марша состоится возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

С 11:00 до 17:00 четверга на Красной площади будет работать музей под открытым небом, где можно будет увидеть образцы боевой техники времен войны, включая знаменитую "Катюшу". Будут организованы тематические интерактивные площадки и фотозоны, показ военной хроники и отечественных фильмов о войне.

В связи с проведением марша до 13:00 перекрыто движение транспорта по Васильевскому спуску, улицам Ильинка и Варварка.