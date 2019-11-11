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В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Москве мужчину, который подозревается в организации заказного убийства собственной матери из-за наследства, у него также обнаружено оружие, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, предварительно установлено, что задержанный хотел завладеть квартирой матери. Он предложил своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, убить женщину за вознаграждение в 200 тысяч рублей и автомобиль. Об этом стало известно полицейским и убийство матери было инсценировано. Заказчика арестовали.

По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст.105 УК РФ).

При обыске у фигуранта дела нашли пистолет с глушителем, самостоятельно переделанный из стандартного газового пистолета "ИЖ 78-8" в боевой. По заключению экспертизы, он признан ручным нарезным короткоствольным огнестрельным оружием. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Москва МВД России

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