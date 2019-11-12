В Москве будут судить группу обвиняемых в махинациях с жильем на 200 млн рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении 13 обвиняемых в подделке документов на московские квартиры передано в Савеловский районный суд столицы, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следователи московской полиции окончили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве, ущерб от которого оценивается в сумму свыше 195 млн. рублей, добавила Волк.

Установлено, что фигуранты данного дела находили сведения о квартирах, чьи владельцы умерли, пропали без вести или являлись одинокими людьми. Затем они использовали фальшивые доверенности или паспорта граждан РФ и делали поддельные договоры купли-продажи квартир или договоры дарения от имени собственников.

"В настоящее время установлены обстоятельства 23 эпизодов незаконного завладения правом собственности на жилые помещения, находящиеся в столице, совершенные обвиняемыми", - сказала официальный представитель МВД.

Следователи столичной полиции возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 159 (мошенничество), а также 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), соединенные в одно производство.

"Судом в отношении девяти обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - уточнила Волк.